Feste in Düsseldorf Ein märchenhaftes Familienfest an der Buscher Mühle

So ganz uneigennützig veranstalten die Derendorfer Jonges das Fest an der Buscher Mühle, die übrigens nach der aktuellen Grenzziehung der Düsseldorfer Stadtteile in Düsseltal liegt, nicht. „Der Erlös fließt in die Sanierungsarbeiten der Mühle“, verdeutlicht Pojer. Gerade neu ist die Abwasserpumpe, der Holzfußboden im Obergeschoss muss noch erneuert werden und vor dem Winter steht auch noch die Reparatur der Heizung an. Der Erhalt der letzten Wassermühle Düsseldorfs ist ein Schwerpunkt in der Arbeit der Derendorfer Jonges. Die Entstehung der Buscher Mühle wird im Anfang des 14. Jahrhunderts vermutet. Im Kriegsjahr 1944 wurde sie schwer beschädigt. Nach Renovierungsarbeiten gelang es 1992 Jonges-Baas Andreas Dahmen, mit der Stadt einen Vertrag auszuhandeln, der den Derendorfer Jonges die Mühle zu einem symbolischen Preis für 25 Jahre überließ. Für damals mehr als 520.000 D-Mark veranlasste der Heimatverein eine erneute Renovierung und die Instandsetzung des Wasserrades. Jetzt muss mal wieder nachgebessert werden. Damit im Mai 2024, wenn der Deutsche Mühlentag ansteht, die Buscher Mühle in altem Glanz erstrahlt und Manfred Hebenstreit wieder die Mühlenführungen anbieten kann.