Eltern-Kolumne : Mehr Spielecken für Kinder

Düsseldorf Düsseldorf bietet Familien eine hohe Lebensqualität. Auf Kita-Plätze und Schwimmkurse muss man aber deutlich zu lange warten.

Wie meistens gibt es aber auch hier eine Kehrseite. Die hohe Attraktivität der Stadt für Familien sorgt dafür, dass die angebotenen Plätze oft nicht ausreichen. Manche Eltern, die auf ihrer Suche nach einem Kita-Platz schon leer ausgegangen sind, können ein Lied davon singen. Für einen Platz im Anfänger-Schwimmkurs habe ich mich morgens um halb sieben in einer Schlange angestellt. Das gilt als normal, am anderen Schwimmbad musste man um 6 Uhr präsent sein. Und wenn man zum Beispiel nach Holland fährt, fallen die Spielecken für kleine Kinder auf, die sich in vielen Cafés, Restaurants und Boutiquen finden. Das Modell vermisse ich in Düsseldorf, es gibt nur wenige Ausnahmen. Aber das Einrichten einer Spielecke bedeutet ja nicht, dass man alles auf Kinder ausrichten muss.