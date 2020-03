Elternkolumne : Familie unter sich

Meinung Düsseldorf Falls Familien auf Kontakte verzichten sollen, stellt das Eltern und Kinder vor große Herausforderungen

Wie fühlt sich das an, wenn nicht jeden Tag alles schnell, effektiv und praktisch ablaufen muss? Was macht es mit den Kindern und mit der Familie? Mit Urlaub ist das nicht zu vergleichen, sondern ein bislang unbekannter Prozess der erzwungenen Entschleunigung.

Ich stelle es mir so vor, dass man sich – vorausgesetzt, alle sind gesund und man ist nicht gleichzeitig im Homeoffice – in der ersten Zeit den Dingen widmen kann, die im Alltag liegenbleiben. Manche Kinder haben Spaß daran, die Schränke auszumisten („Mama, das brauche ich GAR nicht mehr. Das ist für Babys.“). Wer einen Keller oder eine Garage hat, kann seine Aktivitäten dorthin ausweiten. Das sind ohnehin die Orte, in die viele Familien alte Schätze geräumt haben dürften. Jetzt wäre die Gelegenheit, die seit Jahren nicht genutzten Spielzeuge auszusortieren. Während sich die Zeit dann mehr und mehr dehnt, lassen sich vielleicht auch alte Spiele neu entdecken. Wir sind sowieso gerade in der Uno- und Mensch-ärgere-dich-nicht-Phase. Unsere Kinder können sich zudem lange damit beschäftigen, sich selbst und andere zu schminken und wieder abzuschminken. Kleider werden durchprobiert und die Absatzschuhe auf beeindruckend souveräne Weise vorgeführt.