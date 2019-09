In Bilk : Falschparker behindern Feuerwehr bei Einsatz

In Bilk

Düsseldorf Zwei falsch geparkte Autos haben am Donnerstagmorgen einen Feuerwehreinsatz im Stadtteil Bilk behindert. Einer hilflosen Patientin konnte trotzdem geholfen werden – mit Verzögerung.

Wie die Feuerwehr berichtet, war sie um kurz vor halb acht an die Norfer Straße in Bilk gerufen worden. Nachbarn hatten Hilferufe aus einer Wohnung wahrgenommen. Bei der Einfahrt der Drehleiter in die Straße war aber kein Weiterkommen mehr möglich. Zwei falsch geparkte Pkw behinderten das Rettungsgerät, sodass weitere Hilfe nur zu Fuß möglich war.