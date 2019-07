Erfolg für die Polizei Düsseldorf : Polizei nimmt 110-Betrüger auf frischer Tat fest

Düsseldorf Bei einer vorgespielten Geldübergabe nahm die Polizei in Düsseldorf-Urdenbach zwei Männer fest. Die beiden falschen Polizisten waren sich noch bei der Ankunft sicher, bei einer 86-jährigen Seniorin einen fünfstelligen Betrag mitnehmen zu können.

(wie) Ermittler haben am Montagnachmittag in Urdenbach zwei falsche Polizisten festgenommen. Die 18 und 19 Jahre alten Männer wollten bei einer Seniorin einen fünstelligen Geldbetrag abholen. Bereits am Wochenende hatte es lange Telefongespräche zwischen den Betrügern und einer 86-Jährigen gegeben. Etwa 2000 Euro hatten die Betrüger bereits von der alten Dame ergaunert.