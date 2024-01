Nach rechtem „Geheimtreffen“ in Berlin Düsseldorfer Zahnarzt will ehemalige Mörig-Praxis umbenennen

Svoboda hat in Düsseldorf Zahnmedizin studiert und nach seinem Examen dort fünf Jahre in der Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie und Aufnahme und der Poliklinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Endodontologie gearbeitet. Mörig war an der Heinrich-Heine-Universiät als Dozent der angehenden Mediziner tätig. Als seine Verbindungen in die rechte Szene offenbar wurden, entzog ihm die Universität im November 2018 die Lehrbefugnis, hängte das aber nicht an die große Glocke. Am Ende dieses Jahres übernahm Svoboda die Praxis in Oberkassel von ihm.