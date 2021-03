Dreharbeiten in Düsseldorf : 1000 Komparsen und Darsteller für Serie „Faking Hitler“ gesucht

Düsseldorf Mit Moritz Bleibtreu in die 80er Jahre: Für die neue Serie zum Medienskandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher werden 1000 Komparsen und Kleindarsteller gesucht. Besonders Männer sind gefragt.

Die Dreharbeiten seien von Anfang April an unter anderem in Düsseldorf geplant, teilte die verantwortliche Castingagentur mit. Gesucht würden Frauen „und besonders viele Männer“ zwischen 18 und 70 Jahren, die bereit seien, eine Zeitreise in die Jahre von 1981 bis 1983 zu unternehmen. Zum Star-Ensemble, das in der Produktion mitspielt, gehören unter anderem Moritz Bleibtreu (49) und Lars Eidinger (45).