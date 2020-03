Fahrrad statt Nahverkehr : Fahrradverein ADFC fordert Fahrradspuren während der Coronakrise in Düsseldorf

Düsseldorf Der Fahrradverein kritisiert eine falsche Verkehrsstrategie in der Krise. Er fordert, überall die rechte Fahrspur den Radfahrern zu überlassen.

Die Idee, darüber hinaus den Radverkehr in der aktuellen Krise zu stärken, hat ein Vorbild: In der kolumbianischen Metropole Bogota wurden 117 Kilometer an temporären Radwegen auf Fahrbahnen angelegt. Der ADFC würde das auch in Düsseldorf befürworten. Ein Umstieg aufs Rad würde den ÖPNV entlasten, beim Radfahren entfällt zudem der Körperkontakt. „Wir fordern daher, auf allen zweispurigen Straßen in diesen verkehrsarmen Zeiten die rechte Fahrspur dem Radverkehr vorzubehalten“, heißt es in einem Beitrag, der am Mittwoch auf der Facebook-Seite veröffentlicht worden ist.