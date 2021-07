Polizei ermittelt : 15-Jährige bei Fahrradunfall in Heerdt schwer verletzt

Die 15-jährige Schülerin aus Neuss wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Heerdt Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Heerdt wurde eine 15-jährige Radfahrerin aus Neuss so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Polizei berichtet, war zur Unfallzeit am Mittwochabend ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf der Kevelaerer Straße aus Richtung des Handweisers unterwegs. An der Auffahrt zur A 52 (Brüsseler Straße) bog er in Richtung Düsseldorf Innenstadt ab.

Die ihm entgegenkommende 15-jährige Radfahrerin wollte die Straße überqueren, um auf dem Radweg weiter in Richtung Handweiser zu fahren. Dabei missachtete sie jedoch das vorfahrtsberechtigte Auto. Bei dem Aufprall gegen die linke Fahrzeugseite wurde die Radfahrerin auf das Auto aufgeladen und stürzte auf die Fahrbahn. Nachdem sie vor Ort notärztlich versorgt wurde, kam sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

(wie)