Verkehr in Düsseldorf : Mehr Platz für Radfahrer

Bilk Das Radhauptnetz wird um 1,7 Kilometer erweitert. Der Umbau erfolgt schrittweise. Der Verkehrsversuch soll zwölf bis 18 Monate beobachtet werden, bevor abschließend entschieden wird, ob die Markierung dauerhaft bleibt.

An der Bilker Kirche wird der Unfallschwerpunkt Bilker Allee/Benzenbergstraße zunächst mit Markierungen so umgestaltet, dass kritische Kombinationen von Fahrbeziehungen entfallen. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sollen die Radwegfurten dort rot markiert werden. Das Gebiet soll künftig in die Umgestaltung rund um die Bilker Kirche einbezogen werden. Dieses Projekt wird von der Unfallkommission unterstützt.

In einem nächsten Schritt wird die Ampelanlage am Knotenpunkt Bilker Kirche erneuert und unter anderem der Anschluss in die Gladbacher Straße Richtung Medienhafen realisiert. Die Planungen dafür laufen bereits. Die durchgängige Markierung der Radfahrstreifen hat zur Folge, dass die Halte- und Lademöglichkeiten in zweiter Reihe entfallen. Für den Ladeverkehr der anliegenden Geschäfte werden daher bedarfsorientiert zusätzliche Ladezonen eingerichtet. Die Kosten für den Verkehrsversuch belaufen sich auf rund 70.000 Euro.