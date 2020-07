Mobilität : Fahrradläden können Nachfrage kaum bewältigen

Björn Lorberg, Geschäftsführer von Rad ab, mit mittlerweile so beliebten E-Bike-Modellen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die extrem hohe Nachfrage führt bei den Läden zu steigenden Umsätzen. Die Kunden müssen allerdings zum Teil lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Viele Modelle sind ausverkauft, in den Werkstätten gibt es Staus.

Von Alexander Esch

Schon ein Blick auf die nackten Zahlen zeigt, dass die Düsseldorfer deutlich häufiger mit dem Fahrrad unterwegs sind. In diesem Jahr sind an den 13 städtischen Zählstationen 3,5 Millionen Radfahrer registriert worden, im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 2,9 Millionen. Doch die abstrakte Ziffer lässt kaum erahnen, was der auch coronabedingte Boom in den Fahrradläden der Stadt ausgelöst hat. Björn Lorberg von Rad ab an der Friedrichstraße sagt es frei heraus: „Wir können dem Ansturm kaum Herr werden.“ Für die Filiale von Fahrrad.de an der Ronsdorfer Straße sagt Christian Vrey: „Wir sind überrannt worden, und hatten mehr Bestellungen für Räder als wir verkaufen konnten.“

Das hat zum Teil lange Wartezeiten für die Kunden zur Folge. Vrey sagt, dass die Mitarbeiter beim Aufbau der bestellten Räder nicht mehr hinterher kamen und sie im Store schon ausverkauft waren. 100 Räder haben man pro Woche geschafft, zum Teil sei aber die doppelte Menge bestellt gewesen. So mussten Kunden zum Teil vier Wochen auf ihr Rad warten. Lorberg von Rad ab sagt zudem, dass einige Hersteller nicht mehr liefern können, da die Saisonware schlichtweg ausverkauft ist. Vor seinem Laden bildeten sich zuletzt häufig lange Schlangen. Wer ohne vereinbarten Termin kam, wartete zum Teil anderthalb Stunden darauf, endlich an die Reihe zu kommen. Und für die Mitarbeiter hieß das, das administrative Aufgaben liegenblieben, und das über Wochen. So zog Rad ab jetzt die Konsequenz und öffnet mittlerweile erst ab 12 Uhr, um vorher den Verwaltungsaufwand bewältigen zu können.

Auch die Wartezeiten in den Werkstätten sind extrem. Bis zu acht Wochen müssen Kunden Geduld mitbringen, die in den beiden Geschäften größere Reparaturen anmelden wollen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es bei Rad ab eher drei bis vier Wochen.

Einen Vorgeschmack auf den aktuellen Boom bekam Lorberg bereits am letzten Tag des geöffneten Geschäfts vor dem Shutdown. „Das war der bis dahin umsatzstärkste Tag unserer Geschichte.“ Doch der Trend hält an. Die Umsätze lägen 20 bis 40 Prozent über denen des Vorjahres. Auch wenn es seit Jahren ein Wachstum gegeben habe, sei dieses Ausmaß nicht zu erwarten gewesen. Auch Vrey zeigt sich überrascht von Umsätzen, die sogar 30 bis 50 Prozent höher lägen.

Um dieses Wachstum zu bewältigen, entwickele man jetzt neue Wege in der Logistik. So soll etwa der Aufbau der Räder nicht mehr unbedingt in der Filiale in Düsseldorf erfolgen müssen. Und beim Personal legen die Läden zu. Bei Rad ab sind es mittlerweile sechs Mitarbeiter im Verkauf und zehn in der Werkstatt, wo erneut aufgestockt wurde.

Die Lieferengpässe hätten bei den Kunden wiederum oft dazu geführt, dass sie einfach kauften, was noch da war. „Die Farbe spielte da keine so große Rolle mehr“, sagt Vrey. Das zeigt, wie groß der Druck bei vielen war, jetzt schnell aufs Rad umzusteigen. Viele nutzen ihre Räder laut Lorberg für den Weg zur Arbeit, jedes dritte verkaufte Rad sei mittlerweile ein E-Bike. Vrey spricht sogar von jedem zweiten verkauften Rad, dass so ausgestattet auch für die Freizeit ganz neue Reichweiten ermögliche. Ebenfalls voll im Trend liegen Lastenräder, auch wenn die Förderung vom Land inzwischen ausgelaufen ist. „Sie werden uns trotzdem aus den Händen gerissen“, sagt Lorberg. Eltern hätten zudem auch für ihre Kinder für die schul- und kindergartenfreie Zeit Räder angeschafft. „Kinderfahrräder haben wir in Massen verkauft“, sagt Lorberg. Die beliebten Woom-Bikes sind nun bis Ende September ausverkauft. Auch Vrey zählt Familien zur wichtigsten Kundengruppe.

Doch wie nachhaltig wird dieser Corona-Effekt für das Geschäft sein? Julia Heckmann von Fahrrad. de sagt: „Das ist ein ähnlicher Push wie für die Digitalisierung. Viele haben das Fahrrad ganz neu entdeckt und werden jetzt auch dranbleiben.“ Auch insgesamt verändere sich die individuelle Mobilität in der Stadt mehr und mehr in Richtung Fahrrad. Lorberg sieht das auch so, zumal die Infrastruktur in Düsseldorf in diese Richtung entwickelt werde.