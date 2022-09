Fahrradklima-Test startet : Wie fahrradfreundlich ist Düsseldorf?

Eine Frau fährt mit einem Fahrrad während des Sonnenuntergangs in der Altstadt am Rhein entlang. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf In Düsseldorf steigen immer mehr Menschen aufs Fahrrad. Doch wie gut lässt es sich in der Landeshauptstadt mit dem Zweirad fahren? Das will der Fahrradklima-Test herausfinden. Vor zwei Jahren war das Ergebnis unterdurchschnittlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie fahrradfreundlich ist Düsseldorf? Noch bis zum 30. November können Radfahrende im Zuge des ADFC Fahrradklima-Tests wieder ihre Städte und Gemeinden bewerten. Die Stadt Düsseldorf ruft zur Teilnahme an der Befragung auf. Beim letzten Test vor zwei Jahren lag das Ergebnis unter dem Bundesschnitt.

„Unser Ziel ist es, dass Düsseldorf in den nächsten Jahren zu einer der fahrradfreundlichsten Großstädte Deutschlands wird“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller. Das Fahrrad helfe dabei, das Ziel 'Klimaneutralität bis 2035' zu erreichen. Und so ruft der OB alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer auf, an dem Test teilzunehmen.

Lesen Sie auch Touren mit dem Fahrrad : Düsseldorf und die Region auf zwei Rädern erkunden

„2020 hat Düsseldorf beim ADFC Fahrradklima-Test mit einer Gesamtbenotung von 4,1 einen Platz im Mittelfeld erreicht“, sagt Mobilitätsdezernent Jochen Kral. Das sei ein ausbaufähiges Ergebnis. Der Schnitt aller 1000 damals teilnehmenden Kommunen lag bei 3,9. “Wir sind gespannt auf die aktuellen Ergebnisse. Sie werden zeigen, auf welchen Gebieten wir bereits gut aufgestellt sind, aber auch, wo wir besonders in die Pedale treten müssen", sagt Kral.

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und findet 2022 zum zehnten Mal statt. Alle zwei Jahre fragt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Radfahrenden in ganz Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit der Städte und Gemeinden bestellt ist.

Die Ergebnisse sind für Kommunen eine Orientierungshilfe. Sie können Vergleiche zu anderen Orten ziehen, ihre Stärken und Schwächen identifizieren und so gezielt Ansätze für Verbesserungen finden. Der Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen, die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. 2020 nahmen knapp 230.000 Radfahrerinnen und Radfahrer an der Umfrage teil. Die Ergebnisse der aktuellen Befragung werden im Frühjahr 2023 vorgestellt. >>>Hier geht es zur Umfrage.

(csr)