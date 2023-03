Messe Cyclingworld in Düsseldorf Trends, Innovation und Kuriositäten rund ums Fahrrad

Massentauglicher hingegen ist die Geschäftsidee von Eckehard Bahr. Mit seinem 2019 gegründeten Unternehmen Velorian stellt er Blinker her – aktuell nur für E-Bikes, für nicht-motorisierte Fahrräder sollen noch in diesem Jahr Modelle in den Verkauf gehen. „Das erhöht die Sicherheit im Verkehr“, so Bahr. Zwar zeigten gerade in der Stadt viele Fahrer das Abbiegen mit dem Arm an, dadurch werde die Fahrt aber häufig destabilisiert – vor allem bei Lastenrädern, die viel Gewicht rund um den Lenker haben. Mit den Blinkern lässt sich eine Richtungsänderung per Knopfdruck anzeigen – Bahr verbaut 12 Volt-Motorradblinker sowohl vorn wie auch hinten am Fahrrad, als Energiequelle kann etwa der E-Bike-Motor oder der Scheinwerferanschluss genutzt werden.