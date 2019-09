Mein Gesundheits-Rezept : Fahrrad fahren, Meditieren und Yoga machen

Düsseldorf Claudia Föster hält sich gesund und fit, indem sie im Einklang mit der Natur lebt und Energie aus ihr schöpft.

Wenn ich den Kopf freibekommen möchte, gehe ich in den nahe gelegenen Wald. Außerdem bewege ich mich viel in der Natur, das tut mir gut. Mein Auto benötige ich lediglich beruflich. In meiner Freizeit fahre ich mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß – ich nehme übrigens immer die Treppe, niemals den Fahrstuhl. Zudem gehe ich jeden Tag eine bis zwei Stunden mit meinen Hunden spazieren – am liebsten ganz früh morgens und gern mit einer kleinen Meditation zwischendurch. Seit vielen Jahren schon meditiere ich nämlich regelmäßig und praktiziere zudem aktiv Yoga – auch das gehört zu meinem persönlichen Gesundheitsrezept. Denn achtsam mit mir selbst, mit den Menschen, mit der Umwelt umzugehen, jeden Tag als ein Geschenk anzusehen und mir immer mal wieder eine kleine Auszeit zu gönnen – sei es auch nur eine zehnminütige Pause mit einer Tasse Tee – sorgen dafür, dass es mir gut geht.