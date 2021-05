Freundliche Demo in Düsseldorf : Hunderte feiern beim Fahrrad-CSD

Foto: Endermann, Andreas (end) 21 Bilder Gute Stimmung beim Fahrrad-CSD in Düsseldorf

Düsseldorf Der Christoph Street Day (CSD) in Düsseldorf fand am Wochenende zum zweiten Mal in dezimierter Form als Fahrrad- und Fußgänger-Demonstration statt. Das schadete der Stimmung unter den Teilnehmern jedoch nicht – und dann spielte auch noch das Wetter mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schroeter

Bereits am Treffpunkt auf dem Johannes-Rau-Platz herrscht unter den Teilnehmern der CSD-Demo am Sonntag locker-fröhliche Partystimmung. Flaggen, T-Shirts, Corona-Masken, Pappschilder – alles leuchtet in bunten Regenbogenfarben. 250 Teilnehmer sind coronabedingt erlaubt. „Wenn wir jetzt aber 251 oder sogar 253 sind, werden wir trotzdem keinen nach Hause schicken“, begrüßt Organisator Kalle Wahle die Runde. Gleichzeitig bittet er aber um Einhaltung der Corona-Regeln – was die Teilnehmer in der Folge auch weitgehend machen werden.

Das Wetter spielt auch mit. Immer wieder bricht die Sonne zwischen den Wolken hervor. „Die beim CSD Deutschland fragen mich schon immer, wie wir das hier jedes Mal mit dem guten Wetter hinbekommen“, freut sich Wahle. Die Idee mit der CSD-Fahrraddemo stammt übrigens aus Düsseldorf. „Das haben wir im vergangenen Jahr das erste Mal gemacht – und in vielen Städten haben sie das dann wiederholt.“

info Der CSD erinnert an die Stonewall-Aufstände Historie Am Christopher Street Day wird weltweit an die sogenannten Stonewall-Aufstände im Juni 1969 erinnert, gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Homo- und Transsexuellen mit Polizisten in New York City. Die Regenbogenflagge als Symbol der LSBTIQ+-Bewegung wurde 1978 von dem Künstler und Aktivisten Gilbert Baker gestaltet.

Eigentlich hatte sich auch Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) angemeldet, wollte mitradeln. „Er hat sich aber einen Huste eingefangen und begrüßt uns später auf dem Marktplatz“, sagt Wahle. Dann geht es auch schon los. Das erste Stück am Rhein entlang ziehen Fußgänger und Fahrradfahrer zusammen, dann biegen die Radler ab und fahren quer durch die Innenstadt. Treffpunkt ist dann vor dem Rathaus.

Foto: Andreas Endermann 21 Bilder Impressionen vom CSD 2017 in Düsseldorf

Die Stimmung unter den Teilnehmern ist bestens. Katie aus Düsseldorf sagt: „Klar ist das kein richtiger CSD, aber ein super Ersatz!“ Johannes und Justin sind sogar aus Köln gekommen: „Echt cool, wir waren letztes Jahr auch schon dabei. Hoffentlich gibt’s bald wieder einen echten CSD.“

Doch nicht nur der CSD ist Anlass für die „freundliche Demo in Düsseldorf“ (Kalle Wahle), auch der am Montag stattfindende Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (International Day against Homo- and Transphobie, Idahobit). Der Aktionstag geht zurück auf die Streichung von Homosexualität aus der Liste der psychischen Erkrankungen durch die Weltgesundheitsorganisation am 17. Mai 1990. „Das Datum 17.5. ist insofern lustig“, sagt Wahle, „weil in Deutschland ja der Paragraf 175 Homosexualität unter Strafe stellte. Sehr passend also.“

Foto: David Young 8 Bilder So bunt war die Parade in Düsseldorf 2016

Am Rathaus erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann eine riesige Regenbogen-Fahne und Oberbürgermeister Keller. Er sagt in seiner kurzen Ansprache, dass er erst vor wenigen Tagen wieder einmal gelernt habe, was für ein mächtiges Symbol eine Flagge sein könne. Damit bezog er sich auf den Brandanschlag auf die israelische Flagge vor dem Rathaus. „Und auch die Regenbogenflagge ist ein mächtiges Symbol“, so Keller. „Wir wollen damit zeigen, dass Düsseldorf eine tolerante Stadt ist und ein Zeichen setzen gegen Hass und Ausgrenzung.“ Das kommt gut an, die Teilnehmer applaudieren und jubeln.