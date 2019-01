Fahrplanänderungen : Das ändert sich am Sonntag bei der Rheinbahn

Düsseldorf Die Rheinbahn ändert mit dem Fahrplanwechsel am 6. Januar, ihr Angebot im gesamten Netz. Die wichtigste Verbesserung: Eine neue Schnellbuslinie (SB59) verbindet Benrath und Monheim und soll so eine Alternative zur S-Bahn bieten. Die neue Linie ist besonders schnell, da sie zum Großteil über die A59 führt und nur drei Haltestellen anfährt: „Benrath S“, „Monheim, Landwirtschaftszentrum“ und „Monheim, Creative Campus“.Die Busse fahren montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr alle 20 Minuten, von 15 bis 19 Uhr alle 40 Minuten und haben an der Haltestelle „Benrath S“ Anschluss an die Linien RE1 und RE5.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Die Rheinbahn ändert mit dem Fahrplanwechsel am 6. Januar, ihr Angebot im gesamten Netz. Die wichtigste Verbesserung: Eine neue Schnellbuslinie (SB59) verbindet Benrath und Monheim und soll so eine Alternative zur S-Bahn bieten. Die neue Linie ist besonders schnell, da sie zum Großteil über die A59 führt und nur drei Haltestellen anfährt: „Benrath S“, „Monheim, Landwirtschaftszentrum“ und „Monheim, Creative Campus“.Die Busse fahren montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr alle 20 Minuten, von 15 bis 19 Uhr alle 40 Minuten und haben an der Haltestelle „Benrath S“ Anschluss an die Linien RE1 und RE5.

Linie U70 Die Bahnen bedienen auch die Haltestelle „Prinzenallee“ in beiden Richtungen, um den Prinzenpark besser anzubinden. Dafür entfällt die Haltestelle „Luegplatz“.

Linie U75 Die Fahrten ab der Haltestelle „Vennhauser Allee“ starten montags bis freitags zwischen 6 und 20 Uhr zwei Minuten früher. So vergrößert sich an der Haltestelle „Handelszentrum/Moskauer Straße“ der Abstand zur Linie U76.

Linien M1, M2, M3, 730, 732, 785 und 788 Auf diesen Linien passt die Rheinbahn die Fahrzeiten um wenige Minuten an, um den Fahrgästen pünktlichere Verbindungen mit besseren Anschlüssen zu bieten.

Linie M1 Die Busse starten montags bis freitags zwischen 5 und 19 Uhr und samstags zwischen 7 und 20 Uhr drei Minuten früher ab der Haltestelle „Benrath S“. Montags bis freitags zwischen 19 und 20 Uhr starten sie 2 Minuten früher. So soll der Abstand zur Linie 730 verbessert werden.

Linien SB50, 780, 782 und 785 Für sauberere Luft auf der Cornelius­straße setzt die Rheinbahn auf diesen Linien nur noch Busse ein, die der Abgasnorm Euro 6 entsprechen.

Linie 721 Die Busse fahren montags bis freitags zwischen 5:30 und 18:30 Uhr eine Minute früher und zwischen 18:30 und 20 Uhr zwei Minuten früher ab der Haltestelle „Gothaer Weg“.

Linie 722 Samstags wird die Linie über die Haltestelle „Eller S“ bis zur Haltestelle „Vennhauser Allee“ verlängert. Montags bis freitags starten die Busse zwischen 5:30 und 20 Uhr zwei Minuten früher an der Haltestelle „Vennhauser Allee“.

Linie 732 Die Busse starten montags bis freitags zwischen 5:40 und 19 Uhr eine Minute früher ab und in Richtung Vennhauser Allee.

Linie 733 Zur Entlastung der nachfolgenden Fahrt und auf Wunsch der Schulen verlegt die Rheinbahn montags bis freitags die Fahrt ab der Haltestelle „Am Püttkamp“ bis zur Haltestelle „St. Vinzenz Krankenhaus“ von 7:11 Uhr auf 7:19 Uhr.

Linie 737 Die Busse fahren montags bis freitags bis 20 Uhr im 20-Minuten-Takt, danach im 30-Minuten-Takt auf dem gesamten Linienweg.