Bundespolizei ermittelt : Fahrgast ärgert sich über Verspätung und schlägt Zugbegleiterin

Düsseldorf Im Intercity von München nach Essen hat sich ein Fahrgast über eine Verspätung geärgert. Im Streit schlug er auf eine Zugbegleiterin ein. In Düsseldorf holte die Bundespolizei den Mann aus dem Zug.

Im ICE 628 auf der Fahrt von München nach Essen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einer 36-jährigen Zugbegleiterin. Lautstark und aggressiv beschwerte sich der 26-Jährige laut Zeugenaussagen über eine Verspätung. Im weiteren Verlauf ging er die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn körperlich an, in dem er ihr am Arm riss und ihren Kopf gegen eine Kopfstütze schlug. Eine weitere Zugbegleiterin (44) wurde durch den Mann beleidigt, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei.