Verkehr in Düsseldorf : Fahrbahn auf Münchener Straße abgesackt

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Der Schaden trat ganz plötzlich am Donnerstag auf. Die Straße ist an dieser Stelle nur noch einspurig befahrbar. Zur Ermittlung der Ursache muss dort nun ausgeschachtet werden.

Auf der Münchener Straße ist am Donnerstag stadteinwärts in Höhe der Ausfahrt Benrath/Hassels auf der rechten Spur die Fahrbahn abgesackt. Das Amt für Verkehrsmanagement hat die Stelle gesichert, so dass dort nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Die Ausfahrt ist eingeschränkt nutzbar.