Polizei Düsseldorf : Fahndung ist erfolgreich

Altstadt Mit zwei Bildern aus einer Überwachungskamera hatte die Düsseldorfer Polizei nach einem Mann gefahndet, der im vergangenen Herbst in der Altstadt einen 32-Jährigen brutal niedergeschlagen hatte. Nach wenigen Stunden stellte sich der Mann selbst

Die Tat hatte sich am 20. Oktober des vergangenen Jahres in einem Lokal an der Bolkerstraße ereignet. Der gesuchte mutmaßliche Täter soll plötzlich und offenbar grundlos auf einen 32 Jahre alten Mann eingeschlagen haben, der sich ebenfalls in dem Lokal aufhielt. Dabei wurde das Opfer so schwer verletzt, dass es sogar kurzzeitig bewusstlos war. Der Schläger konnte flüchten und bis Donnerstag nicht von der Polizei gefasst werden. Deshalb hatten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.