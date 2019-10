Taschendiebe am Düsseldorfer Hauptbahnhof ertappt : Polizei warnt vor dem „Rolltreppen-Trick“

Düsseldorf Absichtlich lösen Täter den Nothalt der Rolltreppen am Hauptbahnhof in Düsseldorf aus. Das Straucheln eines Reisenden nutzen zwei Taschendiebe, um dessen Geldbörse zu stehlen.

So auch in diesem Fall, der sich am vergangenen Samstag ereignete. Nachdem ein 61-jähriger Reisender ins Straucheln geriet, entwendete der 28-jährige Täter die Geldbörse aus dessen Hosentasche. Der Tathergang konnte seitens der Zivilfahnder beobachtet werden. Das umgehend sichergestellte Diebesgut wurde an den Besitzer zurückgegeben.

Die 15-jährige Mit-Täterin wurde noch am gleichen Tag entlassen. Der 28-Jährigem, bereits polizeibekannte Intensivtäter kam am nächsten Tag wieder auf freien Fuß. Die Bundespolizei rät Bahnreisenden zu mehr Vorsicht. Taschendiebe agieren als Duo oder in kleineren Gruppen. Hierbei gehen die Täter in arbeitsteilig vor. Reisenden wird dazu geraten, ihre Wertgegenstände dicht am Körper zu tragen. Das Mitführen größerer Bargeldbeträge sollte unterlassen werden. Ein gesundes Misstrauen gegenüber fremden Personen kann vor Diebstahl schützen.