Bürgermonitor in Düsseldorf : Fällungen am Leibniz erfolgten für eine „ökologische Nutzung“

Fällungen am Leibniz erfolgten für eine „ökologische Nutzung“

Bürgermonitor in Düsseldorf

Kahlschlag am Leibniz-Gymnasium: In dem Hinterhof wurden sämtliche Bäume gefällt. Foto: privat

Anwohner sind entsetzt, dass an der Scharnhorststraße mehr als 50 Meter alte Eiben gefällt wurden. Die Stadt sagt, das sei für ein schulisches Projekt geschehen.

Kahlschlag am Leibniz-Gymnasium: Dass in einem gut 500 Quadratmeter großen Hinterhof der Hausmeisterwohnung in einer „Nacht- und Nebelaktion“ bis zu 20 Meter hohe und mehr als 50 Jahre alte Bäume gefällt wurden, stimmte die Anwohner der Scharnhorststraße fassungslos. Die Nachbarn gingen erst davon aus, dass nur ein paar Sträucher geschnitten werden, aber schnell habe sich abgezeichnet, dass alles dem Erdboden gleichgemacht wird.