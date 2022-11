Wirtschaft in Düsseldorf Fachkräftemangel im Rheinland spitzt sich weiter zu

Die Unternehmen suchten aktuell trotz der wirtschaftlich unsicheren Lage weiterhin Fachkräfte, seien aber häufig erfolglos. Das gilt, wenn auch in variierender Ausprägung, über alle Branchen hinweg. So geben bei den Dienstleistern sogar 64 Prozent der Firmen an, dass der Fachkräftemangel für sie ein Geschäftsrisiko darstellt. Rund 51 Prozent der Unternehmen sind es im Produzierenden Gewerbe, 50 Prozent bei den Einzelhändlen und 45 Prozent bei den Großhändlern. „Speditionen finden keine Fahrer, und im Gastgewerbe haben sich während der Corona-Pandemie viele Fachkräfte umorientiert”, erklärt Berghausen außerdem. 34 Prozent der Firmen haben zudem Probleme damit, neue Auszubildende zu finden.