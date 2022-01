Nett-Werk Düsseldorf und andere : Beliebte Facebook-Gruppen gehackt

Düsseldorf/Köln Vermutlich bereits am Mittwoch vergangener Woche wurden die Gründer und Admins der Facebook-Gruppen gehackt – und damit waren die mehrere Hunderttausend Mitglieder zählenden Netzwerke für verschiedene Städte ohne Leitung.

Dennoch warnen die Betreiber, die langsam wieder die Kontrolle über die einzelnen Seiten zurück erlangen. Köln oder Solingen beispielsweise hat wieder richtige Administratoren, in Düsseldorf ist (Stand Montag, 13.30 Uhr) noch immer „Crazy man“ alleiniger Admin. Es sei aktuell nicht sicher, in welchem Maß und mit welcher Absicht die Seiten gekapert wurden. In der Regel nutzen Täter mit Sitz im Ausland dies, um Daten abzugreifen, die dann gegebenenfalls im Darknet weiterverkauft werden sollen.

Nett-Werke gibt es in vielen Städten, neben der Gründungsstadt Köln inzwischen auch in Düsseldorf, vielen weiteren NRW-Städten, Hamburg oder Berlin. Hunderttausende können sich hier in einer geschlossenen Gruppe austauschen, von Gesuchen nach Wohnungen, Ärzten, Möbeln oder Öffnungszeiten über Angebote, Hinweise auf gefundene oder vermisste Sachen oder manchmal einfach nur ein paar netten Worten ist hier alles dabei, und in der Regel ist der Umgang untereinander so, wie der Titel es bereits verspricht – nett. Damit das so bleibt, gibt es Administratoren, die sich darum kümmern, dass Hasskommentare gesperrt werden, die Verursacher abgemahnt oder rausgeworfen werden und Fragen der Nutzer intern beantwortet werden können. Allein in Düsseldorf hat die Gruppe 88.720 Mitglieder, in Köln sind es fast 200.000.