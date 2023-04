Musik aus Düsseldorf „In meinen Songs ist kein Platz für Häme“

Fabian Saller war sieben Jahre alt und wohnte in Wipperfürth, als er seine erste eigene Kassette aufnahm. „Die habe ich damals meinen Eltern vorgespielt“, erzählt er. Heute lebt der 25-Jährige in Düsseldorf, ist Berufsmusiker und sein Song „Knocked Out For Good“ wurde mehr als 64.000 Mal bei Spotify gestreamt. In dem Lied gehe es um das Gefühl, „schockverliebt“ zu sein und um ein erstes Kennenlernen zweier Menschen. „Now Im overwhelmed, Im scared as hell, trembling cause you’re standing there crushing my world“, singt Saller. Das Lied über das überwältigende und gleichzeitig auch beängstigende Gefühl, wenn eine sehr besondere Person ins eigene Leben tritt, sei bisher eines seiner wenigen echten Liebeslieder. „Ich bin seit fünf Jahren in einer liebevollen Beziehung und absolut glücklich“, erklärt Saller. „Dramatik habe ich nicht.“