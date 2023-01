Musik aus Düsseldorf Fabian Haupt aus Unterbilk veröffentlich neue Single „Wiedersehen“

Seine Begeisterung für Musik hat Fabian Haupt mit fünf Jahren entdeckt. Als er auf den Klavierhocker neben seinen Vater rutschte und ein paar Töne spielte – die nicht schief waren – fing eine Leidenschaft an, die auch in den Jahren danach eine große Rolle in seinem Leben spielen würde. 26 Jahre später ist diese Leidenschaft nicht erloschen, sondern er kann von der Musik leben. Schon in jungen Jahren nahm er Klavierunterricht, nahm an dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil und gründete eine Band. Der Entschluss, Musik zu studieren, sei früh gefallen.