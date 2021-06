Sport in Düsseldorf : F95-Futsaler bedanken sich bei Schülern

Düsseldorf Die Futsal-Abteilung von Fortuna Düsseldorf schaute am Cecilien-Gymnasium für ein Trainingseinheit vorbei. Damit zollten die Kicker dem großen Engagement der Klasse 6c Anerkennung.

Jo Park fühlte sich „wie ein kleines Kind im Süßigkeitenladen“, als er zum Sportunterricht der 6c des Cecilien-Gymnasiums erschien. Bis auf wenige Ausnahmen hatten sich alle 29 Kids ein Fortuna-Outfit übergezogen. „Ich habe noch in keiner Klasse so viele Fortuna-Trikots auf einmal gesehen. Das ist nahezu überwältigend“, gesteht Park. Er ist im Vorstand der Futsal-Abteilung der Fortuna, verantwortlich für die Jugendarbeit und leitet zusammen mit Regionalligaspieler Fedor Brack eine schulische Trainingseinheit.

Klassenlehrerin Julia Juchems, die mit einem Rouwen-Hennings-Fan-Trikot die Futsal-Stunde beaufsichtigte, hatte gute Corona-Krisenideen. „Im ersten Lockdown wollte ich meine Klasse auch mal vom Computer weglocken und habe ein Kontrastprogramm entwickelt, das Spaß macht“, erläutert die Sport- und Biologielehrerin. So entwickelte sie ein Laufprojekt. Weil alle begeistert mitmachten, kamen schnell die zunächst geforderten 1000 Kilometer zusammen. „Dann habe ich, als letzte Saison der Abstieg drohte, 1895 Kilometer als Ziel ausgegeben“, so Juchems. Schnell hatte ihre Klasse auch das Fortuna-Gründungsjahr in Kilometern abgespult.

So viel Liebe zum Verein war Jo Park die persönliche Danksagung wert. „Vor der Stunde waren wir alle total nervös und gespannt, was passiert“, verrät Klassensprecher Justus. „Ich habe mit etwas anderem gerechnet, so was wie eine Hallenfußballstunde. Aber Futsal ist cooler. Die Bälle sind kleiner, springen nicht so gut, man muss wendiger und schneller sein.“