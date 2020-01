Für bessere Klimapolitik : „Extinction Rebellion“-Aktivisten besetzen Treppe im Landtag

Acht Aktivisten von „Extinction Rebellion“ haben eine Treppe im Landtag in Düsseldorf besetzt. Foto: Helene Pawlitzki

Düsseldorf Aktivisten der Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“ haben sich an einer Treppe im Düsseldorfer Landtag festgeklebt. Sie fordern ein Gespräch mit Ministerpräsident Laschet (CDU) über die NRW-Klimapolitik.

Sie fordern eine bessere Klima- und Umweltpolitik – und greifen dafür zu drastischen Mitteln: Aktivisten der umstrittenen Bewegung „Extinction Rebellion“ haben am Mittwochnachmittag im Düsseldorfer Landtag eine Treppe besetzt. Dort haben sich insgesamt acht Mitglieder der Gruppe mit Sekundenkleber an einer Glaswand an der Treppe festgeklebt.