Königshaus-Expertin : Was von Harrys und Meghans Besuch in Düsseldorf zu erwarten ist

Prinz Harry und Meghan kommen am Dienstag nach Düsseldorf. Foto: dpa/Peter Dejong

Düsseldorf Das Glamour-Paar Harry und Meghan beehrt Düsseldorf. Königshaus-Expertin Julia Melchior analysiert, was von dem Besuch zwei Jahre nach dem „Megxit“ zu erwarten ist.

Das Düsseldorfer Rathaus wird überregional für gewöhnlich nur dann wahrgenommen, wenn dort die Tollitäten des närrischen Frohsinns ihren Ein- und Auszug halten. Am Dienstag (6.9.) aber tritt in dem historischen Bau kein Karnevalsprinz in Erscheinung, sondern Prinz Harry persönlich. Und das auch noch in Begleitung seiner Frau Meghan - „The Crown“ in der Hauptstadt des Bindestrichlands Nordrhein-Westfalen sozusagen.

Dass sich das Glamour-Paar aus Kalifornien ins Rheinland verirrt, hat natürlich einen triftigen Grund: Düsseldorf wird 2023 die Invictus Games ausrichten, und diese paralympischen Wettkämpfe von Kriegsveteranen liegen Harry sehr am Herzen. „Harry war ja selbst als Soldat in Afghanistan“, erzählt Julia Melchior, die Königshaus-Expertin des ZDF, die seit vielen Jahren über die britischen Royals wie auch über andere königliche Familien berichtet. Sie hat selbst mit einigen ehemaligen Kameraden von Harry gesprochen. „Und die haben alle bestätigt, dass er dort denselben Gefahren ausgesetzt war wie alle anderen auch.“

Als die britische Presse von dem Einsatz erfuhr und entsprechend berichtete, wurde Harry aus Sicherheitsgründen abgezogen. In der Maschine, mit der er nach England zurückflog, befand sich auch ein Soldat, der bei einer Patrouille durch einen Bombenangriff einen Arm und ein Bein verloren hatte. „Dieses Schicksal muss Harry sehr bewegt haben“, sagt Julia Melchior. „Er hat den Soldaten später auch mehrfach in der Reha besucht. So ist bei ihm die Idee für die Invictus Games entstanden.“

Die ersten Spiele wurden 2014 in London abgehalten. Es folgten 2016 Orlando, 2017 Toronto, 2018 Sydney und dieses Jahr Den Haag. 2023 nun kommt mit Düsseldorf erstmals eine deutsche Stadt zum Zug. Dabei hat das Thema durch den Krieg in der Ukraine bedrückende Aktualität.

Julia Melchior findet, dass die Mitglieder königlicher Familien immer dann als Schirmherren überzeugen, wenn die Sache, für die sie sich einsetzen, etwas mit ihrer Biografie zu tun hat. Denn dann könnten sie mit einer anderen Autorität darüber sprechen. „Bei Harry und den Invictus Games passt das hundertprozentig.“ Im Zusammenhang mit den Invictus Games habe man ihn in der britischen Öffentlichkeit auch zum ersten Mal richtig ernst genommen, davor sei er in der Öffentlichkeit ja eher der Spaßvogel gewesen.

Harry und Meghan haben sich 2020 aus dem engeren Kreis der Königsfamilie losgesagt und sind auf die andere Seite des Atlantiks gezogen. Das Paar lebt mit seinen beiden Kindern Archie (3) und Lilibet (1) im kalifornischen Montecito bei Santa Barbara.

Ihre Zukunftsperspektive erscheint zurzeit etwas unklar. „Harry hat nicht die Ausbildung, einen bürgerlichen Beruf wahrzunehmen, und Meghan will offenbar auch nicht mehr das machen, was sie mal getan hat und gut kann, nämlich schauspielern“, analysiert Julia Melchior. Stattdessen wollen die beiden offenkundig etwas bewegen, sie wollen „dienen“, wie sie es in ihrem Statement nach dem Bruch mit der Königsfamilie erklärt hatten. „Sie wollen „global voices“ sein und die Gesellschaft ein Stück weit verändern und verbessern. Dabei setzen sie vor allem auf die Themen psychische Gesundheit, Mitmenschlichkeit und Frauenrechte.“

Die Verträge, die sie bisher mit den Streaming-Giganten Netflix und Spotify gemacht hätten, gingen auch in diese Richtung: „Es geht immer um die Botschaft, die sie verbreiten wollen - ob in einer Dokumentation oder in einem Podcast. Ich glaube, dass wir da weiterhin von ihnen hören werden. Vielleicht immer mehr von Meghan und immer weniger von Harry, denn sie hat ja das eindeutig größere Sendungsbewusstsein.“

In den königlichen britischen Palästen wünscht man sich dagegen wohl eher, in Zukunft weniger von den Abtrünnigen zu hören - zumindest weniger Vorwürfe und Spitzen, die Meghan und Harry in Interviews und Podcasts immer wieder öffentlichkeitswirksam setzen.

Glaubt man einem Freund von Prinz Charles, soll dieser sehr darunter leiden, dass sein Sohn diesen Umgang mit seiner Familie wählt. „Das ist auf persönlicher Ebene unglaublich schwierig“, sagte der nicht namentlich genannte Freund in der britischen „Sunday Times“. Eine andere Insiderquelle verrät der Zeitung, dass auch die mittlerweile 96 Jahre alte Queen nicht „andauernd auf glühenden Kohlen sitzen und darauf warten will, wann die nächste Bombe hochgeht“.

Finanziell haben Harry und Meghan nach Einschätzung von Expertin Melchior eigentlich ausgesorgt: Sie hat viel verdient, er hat dick geerbt. „Aber sie haben natürlich auch unheimlich hohe Kosten. Klar, es ist eines der bekanntesten Paare der Welt, aber für den Lebensstandard von Super-Celebritys haben sie sich selbst entschieden. Sie könnten auch ein zurückgezogeneres Leben auf schlankerem Fuße führen.“

Was ist nun von dem nur wenige Stunden dauernden Besuch in Düsseldorf zu erwarten? Harry wird eine Rede im Rathaus halten und sich mit Meghan ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Dann wird er über den Rhein schippern und noch an einer Pressekonferenz teilnehmen, bei der ihm aber keine Fragen gestellt werden dürfen.

Reden wird Harry in erster Linie über die Invictus Games, wobei sich Julia Melchior auch vorstellen kann, dass er vielleicht ein, zwei Details über Archie und Lilibet durchsickern lässt. „Das gehört bei ihnen zur Selbstvermarktung dazu. Und das ist natürlich auch das, was die Leute wirklich interessiert.“

(csr/dpa)