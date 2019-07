Studie nach Feuer in Kleve : Experten stoßen in NRW-Gefängnissen auf weggesperrte Kranke

Düsseldorf Nach Gefängnisbränden in Kleve hat eine Expertenkommission die NRW-Knäste unter die Lupe genommen. Beim Umgang mit psychisch kranken Gefangenen stieß sie auf erschreckende Zustände.

Was die Experten in den NRW-Gefängnissen vorfanden, dürfte mit „bedrückend“ noch zurückhaltend beschrieben sein. „Da sitzen akut behandlungsbedürftige psychisch kranke Menschen monatelang in besonders gesicherten Hafträumen. Menschen, die erkennbar völlig außer sich sind“, berichtet Ex-Gefängnischef Michael Skirl. „Menschen mit akuten Psychosen, mit Paranoia.“ Dies sei auch für die Bediensteten, die sie den ganzen Tag beobachten müssten, ohne helfen zu können, eine große Belastung, „von den Betroffenen ganz zu schweigen“.

Eine unabhängige Expertenkommission hat den NRW-Strafvollzug nach Gefängnisbränden in Kleve ein halbes Jahr lang unter die Lupe genommen. 53 Maßnahmen empfiehlt die Kommission in Sachen Brandschutz und Kommunikation in den Gefängnissen. Während sie auch Lob für die gute Suizidprävention und engagiertes Personal parat hat, wird sie in ihrem mehr als 100 Seiten starken Bericht bei der Versorgung psychisch Kranker am Dienstag sehr deutlich: Die stationäre psychiatrische Versorgung der 16.000 Gefangenen in NRW sei „völlig unzureichend“.