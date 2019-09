Aquazoo Düsseldorf : Exotische Begegnungen bei der RP-Sommernacht

Düsseldorf Bürgermeister Friedrich Conzen und Johannes Werle (Vorsitzender der Geschäftsführung Rheinische Post Mediengruppe) übernahmen die Begrüßung der 350 Gäste. An der Seite der beiden Herren war Jochen Reiter, Direktor des Aquazoos, in dessen Haus auch diese zweite RP-Sommernacht am Mittwochabend stattfand.

Netzwerken war angesagt, aber auch ein bezaubernder Rundgang, um einen Blick auf Weichschildkröten, Clownfische, Katzenhaie, Piranhas, Papageientaucher, Pinguine, Rochen oder Nacktmulle zu werfen.

Makler Harald Robinee, Nicola Stratmann, Tulip Inn und Markus Eisele, Graf Recke Stiftung. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Schützenchefin Britta Damm (l.) und Julia Sohn, Vame Academy. Foto: Brigitte Pavetic

Manfred Abrahams, Stadtwerke, Michael Fischer, Freundeskreis Aquazoo (v.l.). Foto: Brigitte Pavetic

Die dritte und vierte Generation „am Brunnen“: Maximilian (l.) und Ralph am Brunnen. Foto: Brigitte Pavetic

Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung Rheinische Post Mediengruppe, Aquazoo-Direktor Jochen Reiter und Maximilian Reisch, Geschäftsführer von Rent4Event. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)