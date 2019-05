Führung von Kunstpalast und RP : Wo die Künstler des Jungen Rheinlands überall in Düsseldorf wirkten

Düsseldorf Die Künstlergruppe gehört zu Düsseldorfs wichtigsten Kulturexporten. Bei einer exklusiven Führung lernten Leser die Orte ihres Wirkens kennen.

Der größte Feind des Jungen Rheinlands war die nächste Station der Stadtführung: die Kunstakademie. Erneut ging ein erstauntes Raunen durch die Runde. „Dem Rektor der Akademie ist die Kunst zu radikal und modern gewesen“, so Cremer. Immer wieder habe es deshalb Konflikte in der städtischen Künstlerszene gegeben.

An die Stelle des Akademierektors trat in den frühen 1920er Jahren Johanna Ey, die die Kunst ausstellte. Überraschende nächste Station der Führung: das Museum K20. „Hier mit Blick auf die Heinrich-Heine-Allee war damals die Galerie“, erklärt der Kunstexperte. Der heutige Mutter-Ey-Platz habe mit den früherem Ort wenig zu tun. „Ich bin sehr überrascht, an welchen Orten sich die Kunstszene damals getroffen hat“, sagte er. „Die Galerie war lange das Zentrum der Gruppe“, so Cremer. Die moderne Kunst im Schaufenster hätte so manche Anzeigen empörter Passanten nach sich gebracht. Den Höhepunkt ihrer Geschichte erlebte die Gruppe im Gebäude des Kaufhofs an der Königsallee. 1922 habe die Gruppe im damaligen Warenhaus eine Ausstellung organisiert, die viele internationale Größen nach Düsseldorf lockte. „Anschließend ist das Junge Rheinland immer weiter zerfallen, ihre Kunst war nicht mehr gefragt“, beendete Cremer seine Führung.