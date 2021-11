Verhandlung vor Arbeitsgericht : Ex-Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf beklagt „Hetzjagd“

Düsseldorf Der frühere Vizeleiter des Schulverwaltungsamts, Florian Dirszus, steht vor einem gerichtlichen Vergleich mit der Stadtverwaltung. Er sieht das als Beleg, dass die Korruptionsvorwürfe nicht zutreffen. Die Einigung könnte auch Auswirkungen auf das Strafverfahren haben.

172 Verfahren in Korschenbroich : Corona-Bußgelder in Höhe von 14.000 Euro

Über den Inhalt des Vergleichs, der Dirszus’ Klage auf Wiedereinstellung beenden soll, haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Klar ist: Er wird nicht in seine Tätigkeit zurückkehren. Das lehnt die Stadtverwaltung ab, dem Vernehmen nach beruft man sich auf einen Vertrauensbruch. Wie in solchen Fällen üblich, dürfte Dirszus eine Abfindung erhalten. Er betonte nach der Verhandlung, für ihn sei eine andere Vereinbarung zentral: Die Stadt werde den Ermittlungsbehörden entlastende Ergebnisse ihrer internen Untersuchungen vorlegen. Dirszus und seine Anwälte kritisieren, dass etwa ein bereits seit Mai vorliegendes Gutachten nicht weitergegeben wurde, das Dirszus zufolge belegt, er habe in früheren Vergaben sauber gehandelt. Beide Seiten sind sich offenbar einig, allerdings muss noch der Personalrat für den Aufhebungsvertrag beteiligt werden.

Durch die anstehende Einigung wird unwahrscheinlicher, dass der Fall noch in allen Details aufgearbeitet wird. Dabei sind durchaus noch Fragen offen, was zur Jahreswende im Rathaus genau passiert ist. Dirszus’ Anwalt hatte beantragt, zahlreiche Zeugen zu hören, um die Klage auf Wiedereinstellung zu untermauern. Dabei wäre es auch um die Rolle von Vorgesetzten gegangen. So warnte ein anonymes Schreiben schon Wochen vor der strittigen Vergabe vor Dirszus’ Interessenskonfllikt. Trotzdem durfte er weiter an der Sache arbeiten. Auch das sorgte zuletzt für ein hohes Interesse an dem Fall. Zumindest für das Arbeitsgericht sind solche Fragen nicht mehr interessant, wenn der Konflikt um die Kündigung jetzt beigelegt wird.