Nach Räumungen im Düsseldorfer Rheinbad : Ex-Chef der Altstadtwache berät Bädergesellschaft

Düsseldorf Hans-Joachim Kensbock-Rieso entwickelt das neue Sicherheitskonzept mit. Er leitete auch Einsätze bei Fortuna-Spielen.

Die nächste Freibadsaison in Düsseldorf dürfte sehr sicher werden. Denn gleich zwei Experten für Sicherheit stehen der Bädergesellschaft zur Seite: Die Stadtspitze entsandte nach der dreimaligen Räumung des Rheinbads im Sommer zunächst Marcus Tiepel, den Vize-Chef der Abteilung Außendienste beim Ordnungsamt, in das Nordbad. Dann stieß einer der besten Düsseldorfer Polizisten hinzu: Hans-Joachim Kensbock-Rieso, inzwischen im Ruhestand, erklärte sich bereit, das neue Sicherheitskonzept der Bäder mit zu entwerfen. Am 9. Oktober stellt er es im Aufsichtsrat selbst vor. Kensbock-Rieso hat jahrelang die Polizeiinspektionen Mitte mit der Altstadtwache und später Nord geleitet, Fortuna-Spiele begleitet, Rosenmontagszüge und Groß-Demonstrationen. In Afghanistan bildete er Polizisten aus.