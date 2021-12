Literatur aus Düsseldorf : Der Anwalt und seine Liebe zur Poesie

Heinz Josef Willemsen hat einen Gedichtband geschrieben, der nicht zuletzt einen starken Oberkassel-Bezug hat. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Heinz Josef Willemsen einen Gedichtband herausgegeben. Darin thematisiert er mit viel Humor die großen Dramen des Lebens. Und er verneigt sich vor seiner Heimat Oberkassel.

Was macht ein Anwalt für Arbeitsrecht, wenn er aus Altersgründen aus seiner Kanzlei aussteigt? Er bringt ein Buch heraus. Aber keines, das sich mit juristischen Themen befasst, sondern einen Gedichtband, den er „Was wirklich zählt“ nennt. Viele Jahre hat Heinz Josef Willemsen zu Hause still vor sich hin gedichtet und seiner Familie nie davon erzählt. „Ich hatte auch nie die Absicht, einen Gedichtband zu veröffentlichen“, sagt er.

Jedenfalls: Nach 20 Jahren hatte sich ein ziemlich großer Stapel an Gedichten angehäuft, die der Anwalt vor einem Jahr dann doch mal seiner Familie zeigte. „Und die war der Meinung, dass es sich lohne, diese auch zu veröffentlichen.“ Ein seltsames Gefühl sei das gewesen, da er vorher schon viel Fachliteratur veröffentlicht habe, mit Belletristik aber nichts zu tun hatte. Und so entstand ein Gedichtband, der sich mit dem Leben mit all seinen Höhen und Tiefen beschäftigt.

Info Willemsen verfasste zahlreiche Fachbücher Das Buch „Was wirklich zählt“ von Heinz Josef Willemsen, erschienen im Longinus Verlag, Kosten: 16 Euro.

Der Autor Willemsen war lange Anwalt und Partner einer Sozietät in Düsseldorf. Er ist Verfasser zahlreicher Fachbücher.

Die großen Themen wie Liebe und Tod werden genauso angesprochen wie das Leben mit Katze, die Juristerei oder auch Gesellschaftliches. Der Ton ist humoristisch, regt aber manchmal auch zum Nachdenken an. Die Illustrationen stammen von seiner Frau Regine Willemsen, die schon seit vielen Jahren malt. „Wir haben uns zusammengesetzt und festgestellt, dass viele ihrer Bilder thematisch gut zu den Gedichten passen“, sagt er. So werden die Gedichte über Oberkassel beispielsweise mit einem Bild von den Windungen des Rheins begleitet.

Die Heimat, das Rheinland und Düsseldorf, das sind Themen, die liebevoll, aber auch mit einem Augenzwinkern betrachtet werden. „Wenn Oberkassler, reif an Jahren, im Cabrio zur Kneipe fahren, muss diese hip und trendig sein – Woanders geh’n sie nicht hinein.“ So beginnt das Gedicht „Oberkassel II“. Über seinen Umzug von Köln nach Düsseldorf vor 30 Jahren war Willemsen zuerst nicht sehr glücklich erzählt er. „Wir haben uns hier aber sehr schnell zu Hause gefühlt. Die Menschen in Düsseldorf sind sehr tolerant und wir wurden nett aufgenommen“, sagt der 68-Jährige. Jetzt liebt er es, in Oberkassel zu wohnen. „Es ist nah am Rhein, und wir haben nette Nachbarn. Mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß ist man schnell in der Stadt und die Gastroszene hier ist toll.“

Er sei sich aber bewusst, dass Oberkassel nicht für ganz Düsseldorf stehe. „Man lebt hier schon ein wenig wie unter einer Glasglocke. Die meisten, die hier wohnen, sind gut situiert, und man muss aufpassen, dass man den Bezug zum realen Leben nicht verliert und abhebt.“ Das Dichten sei ein Ausgleich zum nüchternen Juristenstil gewesen.

Allerdings sind für ihn Poesie und Juristerei gar nicht so weit voneinander entfernt, wie viele glauben, erklärt er: Beide leben von der Sprache. „Ich habe in der Juristerei schon immer versucht, so zu schreiben, dass es den Leser nicht langweilt.“ Er sei der festen Überzeugung, dass es für einen Anwalt hilfreich ist, wenn er mit der Sprache gut umzugehen weiß. Sie sei das einzige Instrument, das er zur Verfügung hat. „Und das habe ich auch meinen Studenten ans Herz gelegt.“

Die anschauliche Sprache hat der 68-Jährige auch auf seine Gedichte übertragen. Der Leser solle sich den Sinn der Gedichte nicht selbst zusammenreimen müssen, sondern gut unterhalten werden. Einen Verlag zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, erzählt der Autor. „Besonders mit Gedichten ist das schwer. Da empfangen einen die großen Verlage nicht gerade mit offenen Armen.“ Hinzu kam, dass Willemsen sich nicht in eine Schablone pressen lassen wollte. „Wir hatten von Anfang an die fixe Idee, dass das ein sehr persönliches Buch werden sollte. Darin sollten nicht nur die Gedichte, sondern auch die Bilder bestmöglich dargestellt werden.“