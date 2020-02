Eurowings-Maschine aus Zürich : Corona-Verdacht sorgt für Aufregung am Düsseldorfer Airport

Düsseldorf Ein Verdachtsfall auf das neuartige Coronavirus hat am Düsseldorfer Flughafen am Donnerstagabend für Aufregung gesorgt. Betroffen waren Passagiere eines Eurowings-Flugs aus Zürich.

Flug EW 9767 kam pünktlich um kurz nach 20 Uhr in Düsseldorf an. Danach lief aber nicht alles reibungslos, im Gegenteil. Hintergrund waren die Ereignisse auf dem Hinflug von Düsseldorf nach Zürich, den die Maschine zuvor absolviert hatte. Das sagte eine Eurowings-Sprecherin am Abend auf Anfrage unserer Redaktion.

An Bord dieses Fluges von Düsseldorf nach Zürich waren demnach 81 Passagiere. Einer von ihnen meldete sich nach der Landung bei den Schweizer Behörden. Er habe den Verdacht, sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert zu haben, sagte er. Warum er das Personal darüber erst nach dem Flug informierte, konnte die Eurowings-Sprecherin nicht sagen. Auch zur Identität des Passagiers lagen am Abend keine Details vor.

Die Information über den Corona-Verdachtsfall hätten die Züricher Behörden anschließend direkt an die Crew der Eurowings-Maschine weitergegeben. Zu diesem Zeitpunkt war der Flieger aber bereits wieder auf dem Rückflug nach Düsseldorf – mit 132 Passagieren an Bord.

Krankheitsfälle in NRW : So geht Düsseldorf mit dem Coronavirus um

Nach Ausbruch in NRW : Corona-Verdacht in Haan nicht bestätigt

Nach der Landung in Düsseldorf griffen laut Eurowings sofort die entsprechenden Maßnahmen der Einsatzkräfte am Airport. Der leitende Notarzt und die Feuerwehr befragten demnach Crew und Passagiere. Außerdem wurden von allen Gästen an Bord die Personalien aufgenommen. Letztlich sei aber entschieden worden, dass alle an Bord ohne Auflagen nach Hause können.