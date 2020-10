Eine Ausbildung für alle Pflegebereiche : EVK startet neue Pflegeausbildung in neuer Schule

Düsseldorf Die Pflegeausbildung wurde bundesweit reformiert. In Heerdt ist jetzt der erste Jahrgang der generalistischen Pflegeausbildung gestartet.

Der erste Ausbildungstag ist ein besonderer Tag, der erste Schritt auf dem Weg in das Berufsleben. Für die 56 Schülerinnen und Schüler, die jetzt an der Pflegeschule des Evangelischen Krankenhauses gestartet sind, trifft das erst recht zu: Sie bilden dort den ersten Jahrgang der bundesweit reformierten Pflegeausbildung und werden jetzt an neuer Adresse und in renovierten Räumen auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet.

Am neuen Standort am Seestern haben die Frauen und Männer die sogenannte generalistische Ausbildung für Pflegefachfrauen und – männer begonnen. Ab jetzt bildet das Team von Schulleiter Michael Gawinski Pflegende für alle Altersstufen und Pflegebereiche aus. Das heißt: Während es vorher eine Trennung von Kinder-, Erwachsenen- und Altenpflege gab, erlernen die Auszubildenden das gesamte pflegerische Spektrum für alle Alters- und Pflegebereiche, daher die Bezeichnung generalistische Ausbildung.

„Es war eine besondere Herausforderung und eine positive Erfahrung für uns, aus den bisherigen Vorgaben für die generalistische Ausbildung etwas völlig Neues entwickeln zu dürfen“, sagt Gawinski. „Der Pflegeprozess und das Exemplarische Lernen stehen im Fokus unserer pädagogischen Arbeit. Wir hoffen, damit eine Basis für die Freude an einem lebenslangen Lernen zu schaffen“, so der Schulleiter.

In sechs hellen und ergonomisch eingerichteten Schulungsräumen in der Emanuel-Leuze-Straße 8 findet der Unterricht nun statt. Zum Einsatz kommen dabei unter anderem digitale Multifunktionstafeln und Demoräume, für den praktischen Teil bietet die Stiftung Evangelisches Krankenhaus Einsätze etwa an der Klinik für Kinder und Jugendliche oder in der stationären Langzeitpflege an.