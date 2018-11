Siebenjähriger starb in Düsseldorfer Klinik: Familie plant Mahnwache für Mohammad Elias am Krankenhaus

Düsseldorf Ein Jahr nach dem Tod des Siebenjährigen in einer Klinik in Düsseldorf hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen noch nicht abgeschlossen. Für die Familie des Kindes eine zusätzliche Belastung. Die Mutter glaubt: „Mein Sohn hätte gerettet werden können.“

Gerade in diesen Tagen erlebt Belgis Naserie die Ereignisse vom Dezember vor einem Jahr immer wieder neu. Wie ihr Jüngster anfing zu kränkeln, wie sie ihn versorgte mit der Erfahrung einer Mutter, die einst in Afghanistan selbst eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hat, und wie sie dann zur Kinderärztin ging, weil Mohammad schwer atmete. Die Ärztin diagnostizierte einen Infekt, empfahl reichlich Flüssigkeit und Tee. Doch nach einer Woche bekam das Kind Fieber. Auch die Atmung war nicht besser geworden. Die Kinderärztin war bereits im Weihnachtsurlaub, also ging Belgis Naserie mit ihrem Jungen in die Notfallpraxis. Sie sagt: „Ich bat um ein Antibiotikum, gerade weil die Feiertage bevorstanden und ich keinen Arzt erreichen können würde. Doch der Arzt meinte, ich soll abwarten.“ Drei Tage später bekam sie ein Rezept für Ibuprofen und Paracetamol. „Ich wollte eine Blutuntersuchung und das Röntgen der Lunge. Aber er schickte mich weg,“ sagt Naserie. Einen Tag später ging sie deshalb erst gar nicht mehr in die Notfallpraxis, sondern ins Evangelische Krankenhaus. Mohammad ging an ihrer Hand, antwortete auf die Fragen der Krankenschwestern. „Er war kein sterbendes Kind, er war schwach, aber lebendig“, sagt die Mutter. Doch nach zwei Stunden im Warteraum verschlechterte sich Mohammads Zustand. Seine Haut verfärbte sich gelblich, er bekam Ausschlag. „Ich wusste, dass muss mit der Leber zu tun haben“, sagt Belgis Naserie, deren Schwestern-Ausbildung in Deutschland nicht anerkannt wird. Auf ihr Drängen habe eine Krankenschwester die Blutsättigung getestet. „Die Werte waren so schlecht, dass sie glaubte, das Gerät sei kaputt.“ Danach sei alles schnell gegangen: Mohammad kam in den OP, wurde notoperiert. „Sie sagten uns, sein Magen habe sich gedreht“, sagt Belgis Naserie. Anwältin Weiß hält für möglich, dass bei der schnellen Not-OP auch etwas anderes eine Rolle spielte: Ein Jahr zuvor war im selben Krankenhaus ein Kind an einem nicht operierten Darmverschluss gestorben, auch da ermittelte die Staatsanwaltschaft. Belgis Naserie glaubt, die OP könne ihr Kind zusätzlich geschwächt haben. Tatsächlich war Mohammad danach notfallmäßig in die Uni-Klinik verlegt worden, wo er schließlich starb.