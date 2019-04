Evangelische Kirche in Düsseldorf : Warum junge Menschen sich für Konfirmandenunterricht entscheiden

Lina Harbrich, Julian Hoyer und Maximilian von Emden (von links) sind angehende Konfirmanden. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Warum verbringen junge Menschen ihre Zeit freiwillig beim Konfirmandenunterricht? „Weil wir uns hier mit Themen beschäftigen, die im Religionsunterricht nicht unbedingt behandelt werden“, sagt eine Konfirmandin. Wir waren bei dieser Beschäftigung dabei.

Es ist laut im Gemeindehaus an der Fliednerstraße 6. Nicht unüblich, wenn sich 30 bis 40 Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren einen Raum zusammen teilen. Doch ein Wort von Pfarrer Jonas Marquardt mit sonorer Stimme genügt, um die Gruppe verstummen zu lassen.

Das Thema, mit dem sich die Konfirmandengruppe der evangelischen Gemeinde Kaiserswerth an diesem Tag beschäftigt, ist nicht zum Lachen. Es geht um Leben und Tod – im wahrsten Sinne des Wortes. Besonders mit dem Ende des Lebens sollen sich die Schüler auseinandersetzen. Zu diesem Zweck gestalten sie an diesem Tag ihre eigene Todesanzeige.

Info Konfirmation in der evangelischen Kirche Erfindung Die Konfirmation wurde im 16. Jahrhundert als Kompromiss eingeführt. Gläubige hatten einen Akt gefordert, bei dem Menschen im vollen Bewusstsein ihre Zugehörigkeit zur Kirche erklären – anders als bei der Taufe. Zahlen Von 703 Kindern, die 2017 in den evangelischen Gemeinden Düsseldorfs das Konfirmationsalter von 14 Jahren erreichten, nahmen 612 am Konfirmationsunterricht teil. 568 von ihnen ließen sich am Ende konfirmieren. Termine In der Kaiserswerther Gemeinde beginnen die Konfirmationen ab dem 4. Mai.

Was auf den ersten Blick vielleicht makaber klingt, ist nach näherer Erklärung ein einleuchtendes Lehrmittel. „Viele Jugendliche fragen sich, was nach dem Leben kommt“, erklärt Pfarrer Marquardt. Die Todesanzeige soll ein Reflektieren ermöglichen, wie das eigene Leben einmal verlaufen soll, welches Bild man seinen Nachkommen von sich hinterlassen möchte. Auch wenn der wirkliche Endpunkt hoffentlich noch in weiter Ferne liegt.

Gerade diese spannenden Lebensfragen sind der Grund, weswegen die Schüler Julian Hoyer (13), Maximilian von Emden (14) und Lina Harbrich (14) jede Woche wiederkommen. „Weil wir uns hier mit Themen beschäftigen, die im Religionsunterricht nicht unbedingt behandelt werden“, sagt Harbrich.

Die Jugendlichen wissen, dass sie zur Teilnahme an der Konfirmation nicht verpflichtet sind. Dass sie dennoch Woche für Woche nach dem Schulunterricht zum Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Marquardt erscheinen, liegt an ihrer Überzeugung. „Für mich ist die Konfirmation sehr wichtig“, sagt von Emden. „Damit bestätigt man, dass man der Gemeinde angehören will. Ob man getauft wird bei der Geburt, entscheiden ja schließlich die Eltern.“ Auch für Julian Hoyer ist die Teilnahme eine Bestätigung. „Es stützt meinen Glauben, gerade bei so Themen wie heute. Dass man nach dem Tod eine Absicherung durch Gott hat, ist beruhigend zu wissen.“

Von Gleichnissen aus der Bibel für das Leben zu lernen, ist der Kern des über ein Jahr dauernden Konfirmandenunterrichts. Gerade das Lukas-Evangelium mit seinen vielen Gleichnissen wie das vom verlorenen Sohn oder das vom barmherzigen Samariter biete dafür viel Spielraum. Absoluter Höhepunkt sei für alle aber die jährliche Konfi-Fahrt nach Bad Berleburg. „Die ist sehr beliebt, obwohl die Einrichtung meist ziemlich spartanisch ist. Bis vor kurzem gab es da noch nicht mal flächendeckendes Handynetz“, erklärt Marquardt schmunzelnd.

Dass in seiner Gemeinde so viele den Unterricht antreten, freut den Pfarrer naturgemäß. „Für uns geht es aber nicht darum, irgendwie Nachwuchs für die Gemeinde anzuwerben. Vielmehr ist die Konfirmation deshalb wichtig, weil junge Menschen ganz frei lernen und für sich entscheiden können, ob sie es mit dem Gott der Bibel halten wollen oder nicht.“ Da kann es auch vorkommen, dass während des Unterrichts manche Jugendliche ihre Teilnahme zurückziehen.