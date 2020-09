Mehr als 80 Direktziele : Eurowings füllt Lücken nach Ryanair-Rückzug aus Düsseldorf

Ein Airbus A319 der Fluggesellschaft Eurowings steht am Düsseldorfer Flughafen an einem Terminal. (Archivfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Lufthansa-Tochter Eurowings will 95 Prozent der Flüge übernehmen, die Ryanair zum 24. Oktober aufgibt. Die irische Billigfluggesellschaft hatte ihren Rückzug am 10. September bekanntgegeben.

Nach dem Rückzug des Billigfliegers Ryanair füllt Eurowings die entstehenden Lücken im Düsseldorfer Flugplan. Man werde rund 95 Prozent des Angebots fliegen, das Ryanair zum 24. Oktober aufgibt, kündigte die Lufthansa-Tochter am Dienstag an. Konkret werde das Angebot zu vielen spanischen und portugiesischen Zielen aufgestockt. Auch Griechenland werde verstärkt angeflogen. Eurowings biete ab Düsseldorf mehr als 80 Direktziele in Europa an.