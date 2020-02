Euroshop in Düsseldorf zeigt Trends für den Handel : Schaufensterpuppen mit Echsen-Köpfen

Per Livestream am Eierregal kann der Käufer künftig schauen, ob die Hühner glücklich sind. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Messe Euroshop in Düsseldorf zeigt Innovationen für den Einzelhandel, etwa Läden ohne Personal oder Schaufensterpuppen als Kakadus oder Echsen.

Von Christoph Schroeter

Sagt der Händler, die gekauften Eier sind von glücklichen Hühnern, muss man sich derzeit noch darauf verlassen. Künftig wird man ihnen bei der Arbeit zuschauen können.

Die Euroshop in Düsseldorf ist die weltweit wichtigste Messe für den Einzelhandel. Dort werden die neuesten Innovationen gezeigt, mit denen Händler künftig ihre Waren noch besser an den Käufer bringen können. Ein Trend, der in diesem Jahr verstärkt zu beobachten ist: Bei vielen Shop-Konzepten wird auf den Verkäufer verzichtet.

Info Daten und Fakten zur Euroshop Die Euroshop ist eine reine Fachbesuchermesse. Sie findet alle drei Jahre statt. Rund 2300 Aussteller aus 57 Ländern präsentieren bis 20. Februar auf 125.000 Quadratmetern Innovationen für den Handel. Zu Euroshop im Jahr 2017 kamen rund 114.000 Besucher . An den fünf Messetagen halten Experten über 500 Fachvorträge

Die Wanzl GmbH zeigt unterschiedliche Läden der Zukunft. Im 24/7-Store öffnen sich die Türen durch das Scannen einer App. Der Kunde legt seine Waren an der Kasse auf ein Band, sie werden automatisch gescannt, bezahlt wird mit Karte oder Handy. Bei einem anderen Konzept fällt die Kasse weg, die intelligenten Regale erkennen, was der Kunde herausnimmt und in seinen Wagen legt. Die Bezahlung erfolgt per Smartphone.

Dieser Gartenzwerg wird wohl in keinem Geschäft auftauchen. Foto: Christoph Schroeter

Was bei Schaufensterpuppen bald alles möglich ist, zeigen die Firmen Hans Boodt Mannequins und Genesis Displays. Seien es realistische 3D-Scans oder poppige Figuren mit Echsen- oder Kakaduköpfen, künftig dürfte der Schaufensterbummel deutlich bunter werden.

Die Aichinger GmbH setzt auf die boomenden Gastronomieangebote im Handel. So können etwa in modularen Theken sowohl gekühlte, als auch warme Speisen direkt nebeneinander präsentiert werden. Durch die unterschiedlichen Angebote von Speisen wollen die Händler die Aufenthaltsqualität steigern, die Kunden aber auch länger im Laden halten.

Bunte Echsen wie diese könnten Kunden künftig beim Schaufensterbummel zuschauen. Foto: Christoph Schroeter