Europawahlkampf in Düsseldorf beginnt Tausende Wahlplakate geplant - Werbeverbot an der Kö

Die Stadt hat den Parteien einen Vorgabenkatalog geschickt. Er sieht unter anderem ein Plakatierverbot an der Kö vor. Das vierseitige Regelwerk liegt unserer Redaktion vor. Demnach dürfen keine Plakate an der Kö, der Schadowstraße, an der Rheinuferpromenade und um das Rathaus herum aufgehangen werden. Auch der Mittelstreifen der Heinrich-Heine-Allee ist tabu. Auch auf Brücken, in Parks und an Spielplätzen dürfen Wahlplakate nicht aufgestellt werden.