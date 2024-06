Heranwachsende üben Demokratie Wen die unter 16-Jährigen Düsseldorfer ins Europaparlament gewählt hätten

Die U16-Wahl ist eine der größten außerschulischen Bildungsinitiativen in Deutschland. Sie will jungen Menschen eine Stimme in den Wahlkämpfen geben und ist ein Projekt der Demokratiebildung rund um Wahlprozesse und politische Inhalte. Die Wahlen werden ehrenamtlich in eigener Regie organisiert. Gewählt wird unter anderem in Jugendclubs und Schulen.