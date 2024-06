Hochburg in Garath Der blaue Fleck – wo die AfD in Düsseldorf gewonnen hat

Der Schulhof liegt verlassen da, um diese Uhrzeit sitzen die Kinder in den Klassenzimmern, lernen Multiplizieren oder Silbentrennung. In einem dieser Räume in der Grundschule an der Neustrelitzer Straße, hinter den Fenstern mit den selbstgemalten Bildern, hat die AfD am Sonntag ihren größten Erfolg eingefahren. Im Wahllokal 105 haben so viele Menschen der AfD ihre Stimme gegeben wie sonst nirgendwo in Düsseldorf. Seit jeher findet die AfD stadtweit die meiste Zustimmung in Garath. Bei der Europawahl ist sie dort erstmals stärkste Kraft geworden, der einzige blaue Fleck im sonst schwarz-grünen Düsseldorf. In Garath, am südlichen Ende der Stadt, hat jeder Vierte die AfD gewählt. Warum ausgerechnet hier?