Europawahl in Düsseldorf Stadt sucht noch 1800 Wahlhelfer – so kann man mitmachen

In allen Stadtbezirken wird Unterstützung noch dringend benötigt. Besonders hoch ist der Bedarf laut Sprecher jedoch in den großen Bezirken 1, 3 und 9. Allein im Briefwahlzentrum, das dieses Mal in Bilk in zwei Schulen eingerichtet wird, würden rund 1000 Wahlhelfende benötigt. „Auch hier suchen wir noch viele Helfer, um den Bedarf zu decken“, sagte der Sprecher.