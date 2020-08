Vereine steigen in Düsseldorf ab : Playstation und Nudeln um Mitternacht für die Fußballer aus der Europa League

Foto: Brigitte Pavetic 12 Bilder FC-Sevilla-Stars wohnen im Andreas Quartier in Düsseldorf

Altstadt Die Fußball-Europa-League lotst derzeit Top-Mannschaften nach Düsseldorf. Der FC Sevilla ist im Andreas-Quartier abgestiegen, Schachtar Donezk im Hyatt. Eigene Köche bereiten die Menüs zu.

Von Hendrik Gaasterland und Brigitte Pavetic Redakteurin

Da kamen Galerist Dirk Geuer, Künstler Stephan Kaluza und Uwe Schmitz, Chef des Andreas-Quartiers (AQ), ins Staunen: Freitagmorgen um kurz nach 10 Uhr kamen hinter dem Trio die Spieler des FC Sevilla lässig die Treppe herunter. Zwei Busse warteten bereits auf der Straße vor dem Hotel auf die spanischen Fußballstars, um diese zum Training zu fahren. Das Trio, das für ein Foto auf der Treppe Platz genommen hatte, ging derweil über zur Pressekonferenz für Kaluzas Foto-Kunstaktion „Kommt rhein“.

Auch die Fußballer der AS Rom waren in der vergangenen Woche ins Hotel Hyatt House, das im AQ integriert ist, eingecheckt. Dass zurzeit mehrere internationale Fußballteams in Düsseldorf absteigen und auch gesichtet werden, liegt daran, dass wegen der Corona-Pandemie die entscheidende Phase der Europa League im Turniermodus in Gelsenkirchen, Duisburg, Köln und eben in der Landeshauptstadt ausgetragen wird. Auf die üblichen Hin- und Rückspiele in den heimischen Stadien der Vereine wird wegen Corona in diesem Jahr verzichtet. Die AS Rom war nur kurz im Andreas-Quartier zu Gast, weil sie gegen Sevilla den Kürzeren gezogen hatte.

AQ-General-Manager Till Raymond Westheuser ist die Begeisterung in seiner Stimme anzuhören, als er einen kleinen Einblick davon gibt, wie es ist, wenn solche Top-Fußballer in dem 102 Zimmer starken Hotel nächtigen. „Natürlich gibt es eine große Liste mit Maßnahmen, die in Corona-Zeiten besonders umfangreich ist“, sagt er. Der FC Sevilla habe – neben den üblichen Physiotherapeuten – seinen eigenen spanischen Koch dabei. Der zaubert für die Mannschaft mit Christoph Holm, Küchenchef im Restaurant Frank’s im AQ, gesunde Menüs. „Viel Salat, viel Fleisch, viel Gemüse“, berichtet Westhäuser.

Nach Spielen wie dem Viertelfinale gegen die Wolverhampton Wanderers in Duisburg etwa könne es auch einen späten Snack geben. „Da waren die Spieler erst nach Mitternacht wieder hier und es gab etwas mehr Kohlenhydrate als tagsüber.“ Das Steakrestaurant Mash wurde zum FC-Sevilla-Basislager umfunktioniert – mit Fotos der Mannschaft und von Sevilla. Alle anderen Gäste werden ins Bistro Sommelier umgeleitet. „Die Fußballer sind sehr angenehm, wirklich easy“, berichtet der General Manager. „Es sind viele junge Spieler dabei, und die fragen dann auch mal nach einer Playstation.“

In der Stadt wimmelt es aktuell auch andernorts vor Fußball-Größen. Der FC Basel war im Hotel Intercontinental an der Königsallee untergekommen, und ein Bus von Inter Mailand wurde in Oberbilk gesichtet – möglicherweise war der aber auch nur auf der Durchreise. Im Hyatt im Hafen nächtigt die ukrainische Mannschaft von Schachtar Donezk, die im Viertelfinale 4:1 gegen Basel gewann und die Schweizer nach Hause schickte. Auch vor dem Hyatt stehen zwei Busse für die Kicker vor dem Hotel. Ins Restaurant gehen die prominenten Sportler wegen der strengen Hygiene-Vorschriften offenbar nicht, dafür haben die Fußballer den Veranstaltungsbereich für sich. Dem Vernehmen nach haben Autogrammjäger hier keine Chance – zu streng sind die Regeln wegen der Corona-Pandemie. Die Spieler sollen ausgesprochen diszipliniert auftreten.