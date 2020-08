Europapokal-Luft in Düsseldorf : Fußballer der AS Rom steigen im Andreas-Quartier ab

Mit Nasen-Mund-Schutz stiegen Spieler, Trainer und Offizielle aus den zwei Mannschaftsbussen aus. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Die Fußballer der AS Rom befinden sich zurzeit in Düsseldorf. Für das Achtelfinale der Europa League am Donnerstag in Duisburg gegen den FC Sevilla suchte sich der Verein aus Italien das Andreas-Quartier als Unterkunft aus.

Von Hendrik Gaasterland

In der Duisburger Arena in Wedau stehen sich am Donnerstagabend die Fußballer des FC Sevilla und der AS Rom gegenüber. Die Römer reisten bereits einen Tag vor dem Anpfiff nach Deutschland und kamen am Mittag in der Düsseldorfer Altstadt an. Der Grund: Die „Roma“ stieg für die Partie im Hyatt Hotel im Andreas-Quartier ab.

Mit Mund-Nasen-Schutz stiegen Spieler, Trainer und Offizielle aus den zwei Mannschaftsbussen aus – fotografiert von einigen Fans, die vor dem Andreas-Quartier auf ihre Stars aus Italien warteten. So mancher Fußballer soll nach der Ankunft in der Düsseldorfer Innenstadt beim Bummeln gesichtet worden sein.

Die beiden Mannschaften treffen im Achtelfinale der Europa League aufeinander. Wegen des Coronavirus findet die Begegnung nicht wie gewöhnlich mit Hin- und Rückspiel in Spanien und Italien statt, sondern auf neutralem Boden in Duisburg. Eigentlich hätte das Hinspiel in März stattfinden sollen, doch wegen der Corona-Pandemie und den Reisebeschränkungen wurde der Vergleich damals abgesagt.

Der Sieger der Partie am Donnerstag im Stadion des Drittligisten MSV Duisburg, Anstoß ist um 18.55 Uhr, trifft im Viertelfinale entweder auf Olympiakos Piräus oder die Wolverhampton Wanderers. Hier wurde bereits das Hinspiel absolviert, die Mannschaften aus Griechenland und England trennten sich 1:1.

In der Runde der letzten Acht werden dann alle Spiele in Nordrhein-Westfalen ausgetragen – in Duisburg, Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen. Diese Begegnungen werden im Turniermodus alle ohne Rückspiel bestritten. Das Finale steigt am 21. August ab 21 Uhr in Köln.