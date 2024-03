Hundertausende Besucher erwartet Euro 2024 soll Düsseldorf als Wirtschaftsstandort stärken

Fünf Spiele des Turniers werden in Düsseldorf ausgetragen. Die Stadt rechnet mit insgesamt rund 250.000 Gästen im Stadion. Weitere Hunderttausende Besucher werden in der Innenstadt erwartet. Diese dürften vor allem dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel Geld in die Kassen bringen. Zudem werden sich Fans auch länger in Düsseldorf aufhalten und in den Hotels übernachten. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt hatte Stadtdirektor Burkhard Hintzsche für die hiesige Wirtschaft hochgerechnet, dass schon nur Ausgaben von 100 Euro pro Fan Einnahmen von mehr als 20 Millionen Euro in der Stadt ausmachen werden.