Zu Perücken, Witzen und Flirts Düsseldorf erstellt Verhaltenskodex für Fans zur Euro

Hintergrund: Als Gastgeberstadt („Host City“) bietet Düsseldorf drei „Fan-Zonen“ an: Am Burgplatz, den Kasematten und am Schauspielhaus. Rund 250.000 Besucher werden dort insgesamt erwartet. Weil Düsseldorf sich als „weltoffene und diverse Stadt“ verstehe, soll „Vielfalt und gemeinsame Verantwortung“ auch bei den Fußballveranstaltungen gelten, heißt es im Vorwort des „Code of Conduct.