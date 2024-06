Kurz vor der Europameisterschaft Irritationen um Zufahrt zu Fanzonen in Düsseldorf

Wenn am kommenden Montag die Nationalmannschafte aus Österreich und Frankreich in Düsseldorf aufeinandertreffen, dürfte das Euro24-Fieber in der Landeshauptstadt einen ersten Höhepunkt erreichen. Voll dürfte es werden, ganz besonders in den Fanzonen am Burgplatz, an der Unteren Rheinwerft und rund um den Gustaf-Gründgens-Platz. Voller als erwartet könnte es in den Stunden zuvor allerdings auch in den Straßen drumherum werden. Zwar sperrt die Stadt diese Bereiche für den Kfz-Verkehr, doch für Bürger, die in den betroffenen Quartieren leben, wird es Ausnahmen geben.