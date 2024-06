Samstag war es wieder rappelvoll Düsseldorf feiert sein Fußballfest – nun kommen Belgier und Franzosen

Vor dem Spiel hatte es deutschlandweit neben dem Fußball vor allem ein Thema gegeben – das Wetter. Wegen der angekündigten Unwetter blieben beispielsweise die Fan-Zonen in Frankfurt am Main am Samstag geschlossen, in Gelsenkirchen wurden die Public Viewings am Abend beendet. Düsseldorf hatte alle Fan-Zonen normal geöffnet und lag mit der Entscheidung richtig. Während das Spiel in Dortmund zeitweise wegen Gewitters und starker Regenfälle unterbrochen wurde, bekamen die Fans in Düsseldorf nur wenig von dem Wetter mit. Kurz vor Beginn des Spiels gab es einige Tropfen, kurz vor dem Ende der ersten Hälfte einen etwas heftigeren Regenguss. Angesichts dessen leerte sich auch die Fan-Zone am Schauspielhaus zeitweise spürbar. Mit Beginn der zweiten Halbzeit waren die Regenwolken weitergezogen, der Bereich füllte sich wieder.